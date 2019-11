Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Billerbecker Straße/ Einbrecher scheitern an Sicherheitstechnik

Coesfeld (ots)

Eine von innen zusätzlich gesicherte Terrassentür sowie ein gesichertes Fenster eines Hauses an der Billerbecker Straße haben am Freitag (1. November) einem Einbruchsversuch standgehalten. Tatzeit: zwischen 13.40 Uhr und 21.10 Uhr. Die Täter galangten nicht ins Gebäude. Der Vorfall zeigt erneut, dass es sich für Haus- und Wohnungsbesitzer lohnt, in gesicherte Türen und Fenster zu investieren. Zeugen des Einbruchsversuchs werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

