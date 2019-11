Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Lutum/ Fenster aufgehebelt

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Freitag (1. November) im Zeitraum zwischen 18.45 und 22.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Lutum in Billerbeck eingebrochen. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Gebäude gelangt. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Was gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

