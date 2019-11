Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring, Am Bürgerpark/ Einbrecher erbeuten Bargeld

Coesfeld (ots)

Am Wochenende hat es in Senden mehrere Einbrüche gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft dabei mögliche Tatzusammenhänge. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In ein Schuhgeschäft am Grete-Schött-Ring brachen der oder die Täter im Zeitraum zwischen Samstag (2. November), 18.05 Uhr und Montagmorgen, 8.55 Uhr ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie erbeuteten eine dreistellige Bargeldsumme.

Ebenfalls aufgehebelt wurde die Eingangstür eines Blumengeschäfts am Grete-Schött-Ring. Auch dort erbeuteten die Täter Bargeld. Tatzeit: zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 7.50 Uhr am Montagmorgen.

Ein Fenster zum Lehrerzimmer der Mariengrundschule, Am Bürgerpark, hebelten Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (15 Uhr) und Montagfrüh auf. Anschließend versuchten der oder die Täter die Tür zum Büro der Schulleitung aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt.

Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

