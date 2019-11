Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf der Flage/ Unfallzeugin wird gebeten, sich zu melden

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet weitere Zeugen einer Unfallflucht am Donnerstagabend (31. Oktober) auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Straße Auf der Flaage in Dülmen, sich zu melden - insbesondere die Zeugin, die die Unfallverursacherin angesprochen hatte. Diese Zeugin hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Der Seat Alhambra eines Dülmeners ist auf dem Parkplatz im Zeitraum zwischen 18.35 und 18.50 Uhr von der Fahrerin eines silberfarbenen Peugeot beim Rangieren beschädigt worden. Die Frau beging Unfallflucht. Hinweise: 02594/7930

