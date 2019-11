Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Einbrecher erbeutet Bier

Coesfeld (ots)

Mit einem Gullideckel hat ein Einbrecher am Freitag (1. November) um 2.29 Uhr die Glasschiebetür eines Getränkemarkts an der Dülmener Straße in Coesfeld eingeworfen und sich so Zutritt in den Vorraum verschafft. Er stahl mehrere Bierflaschen und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell