Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tipps der Polizei zu den Themen Sichtbarkeit bei Dunkelheit und zu Neuerungen im Straßenverkehr

Minden, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica und Hüllhorst (ots)

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke bietet kurzfristig fünf weitere Termine der bekannten Veranstaltungsreihe "Alte Hasen - Neue Regeln" an. Ein Schwerpunkt der Veranstaltung liegt jahreszeitbedingt auf dem Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit". Darüber hinaus referieren unsere Verkehrssicherheitsberater über Neuerungen im Straßenverkehr.

In erster Linie ist das Seminar für den Personenkreis gedacht, der schon vor Jahren die Führerscheinprüfung abgelegt hat, wobei der Besitz des Führerscheins keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung darstellt. Eine Altersgrenze besteht nicht, wobei die meisten Teilnehmer bisher der Altersgruppe 50+ zugeordnet werden konnten.

Los geht es am Donnerstag, 28. November, um 10.30 Uhr, in der Biologischen Station Minden, Nordholz 5. Am Folgetag, dem 29. November, sind sie in Bad Oeynhausen ab 10 Uhr in den Räumlichkeiten der "Deutschen Angestellten Akademie" in der Buddestraße 11. Ein weiterer Termin ist am Montag, 2. Dezember, um 10 Uhr im Rathaus von Porta Westfalica in der Kempstraße 1. In Hüllhorst referieren unsere Verkehrsspezialisten am Mittwoch, 4. Dezember, um 14 Uhr, in der Volksbank Hüllhorst. Die letzte Veranstaltung des Jahres ist am Mittwoch, den 11. Dezember, um 14 Uhr, wieder in der Biologischen Station Minden.

Da die Teilnehmerplätze sehr begehrt aber auch begrenzt sind, bittet die Polizei um eine möglichst frühzeitige Anmeldung innerhalb der Bürozeit unter der Telefonnummer(0571)8866-5020.

Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der Internetseite der Polizei unter minden-luebbecke.polizei.nrw

