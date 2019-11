Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Absperrpfosten durchgesägt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am Nachmittag des 31.10.2019, gg. 13.50 Uhr beobachtet werden, wie durch einen Insassen eines Mercedes Sprinter ein Poller aus Weichplastik abgesägt wurde. Dieser Poller befand sich zur Absperrung am sogenannten "Hambacher Weg", die Verbindungsstrecke zwischen Jahnplatz und Mitfahrerparkplatz an der Bundesstraße 39. Vermutlich wurde der Poller durchschnitten, um auf direktem Weg an einen Schrebergarten zu gelangen. Durch die Angaben der Zeugin konnte der Beschuldigte Neustadter ermittelt werden. Auf diesen kommt nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

