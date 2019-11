Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Tiefenthal (ots)

5500 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 31.10.2019 um 11:05 Uhr in Tiefenthal ereignet hat. Die 65-jährige Fahrerin eines Opel Adam aus Eisenberg befuhr die Hauptstraße in Tiefenthal in Richtung Neuleiningen. Eine 21-jährige Frau aus Grünstadt fuhr mit ihrem 1er BMW aus der Weedstraße nach links auf die Hauptstraße und übersah dabei den von rechts kommenden Opel. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Glücklicher-weise wurde hierbei niemand verletzt. Die Missachtung der Vorfahrt zieht ein Bußgeld sowie einen Eintrag beim Kraftfahrbundesamt nach sich.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell