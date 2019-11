Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe stehlen Rüttelplatte

Espelkamp (ots)

Unbekannte haben am Wochenende eine Rüttelplatte von einer Baustelle gestohlen.

Dazu suchten die Täter im Zeitraum Samstag, 12 Uhr bis Montag, 14 Uhr das Baustellengelände in der Straße "Am Kanal" auf und entwendeten das an einen Radlader angekettete gelbe Arbeitsgerät der Marke Bomag. Da die Arbeitsplatte über ein Eigengewicht von rund 400 Kilogramm verfügt, vermuten die Ermittler, dass die Täter sie mit einem Fahrzeug von der Baustelle abtransportiert haben dürften.

Wer Hinweise zu den Tätern oder einem entsprechenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei den Polizeiermittlern unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

