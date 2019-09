Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn, Bilsener Wohld - Altreifen im Wald entsorgt

Bad Segeberg (ots)

Am 19. September 2019 stellten Polizeibeamte in einem Waldweg im Bilsener Wohld eine größere Menge entsorgter Altreifen fest. Es handelt sich um etwa 60 bis 80 Altreifen in gängigen Pkw Größen.

Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Aufgrund der Menge ermittelt die Polizei auch in Richtung gewerblicher Betriebe.

Der Fundort befindet sich im Umfeld des zweiten Waldweges auf der rechten Seite der Barmstedter Straße von Quickborn in Richtung Hemdingen.

Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04121/409260 mit dem Ermittlungsdienst Umwelt in Verbindung zu setzen.

