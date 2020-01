Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Festnahmen in Betäubungsmittelverfahren

Mainz (ots)

***gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und dem Polizeipräsidium Mainz***

In einem bei der Staatsanwaltschaft Mainz geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Spezialkräfte der Polizei am späten Nachmittag mehrere Personen in einem Café in der Mainzer Altstadt festgenommen. Die Festnahme hatte Öffentlichkeitswirkung. Es wurden keine Personen, insbesondere Unbeteiligte, verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell