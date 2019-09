Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Unfallfahrer suchte das Weite++Polizei erwischt Exhibitionisten in flagranti++Radfahrer stoßen zusammen++Automarder in Riede aktiv++Auto-Insassen erleiden Verletzungen++Schlägerei am Busbahnhof...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Unfallfahrer suchte das Weite Verden. Nach einer Unfallflucht im Albert-Einstein-Ring sucht die Verdener Polizei nach einem unfallbeschädigten Fahrzeug in oranger Farbe. Am Mittwoch war das Fahrzeug gegen einen Zaun gestoßen und hatte dabei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, hatte der Fahrer oder die Fahrerin das Weite gesucht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Polizei erwischt Exhibitionisten in flagranti Langwedel. Nach mindestens zwei vorangegangenen Taten Ende Juni und Mitte Juli dieses Jahres haben Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Verdener Polizei am Donnerstagnachmittag in Etelsen einen 34-jährigen Exhibitionisten in flagranti erwischt. Der Mann hatte sich fast vollständig entkleidet und auf einem Baumstamm neben der Bremer Straße liegend in der Öffentlichkeit onaniert. Ein Fahrrad, das der Täter auch bei den vorangegangenen Taten bei sich hatte, hatte er so auf dem Radweg abgestellt, dass andere Radfahrer ihre Geschwindigkeit verlangsamen bzw. absteigen mussten. Dabei hatte er sich mindestens zwei Frauen in gleicher Weise gezeigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sogar noch weitere Opfer geben könnte. Diese können sich unter Telefon 04231/8060 mit den Beamten in Verbindung setzen. Das gilt auch für etwaige Zeugen. Der 34-Jährige stand zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Radfahrer stoßen zusammen Achim. Im Kurvenbereich der Hauptstraße sind am Donnerstagnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Beiden Beteiligten, eine 18-jährige Frau und ein zehn Jahre älterer Mann, zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Achimer Polizei bittet etwaige Zeugen des Unfalles, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Automarder in Riede aktiv Riede. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen in der Bremer Straße abgestellten BMW X5 gewaltsam geöffnet und aus dem Innenraum das Multifunktionslenkrad sowie eine Steuereinheit aus der Mittelkonsole ausgebaut. Auch ein Reifen samt Alu-Felge wurde demontiert. Lenkrad und Reifen nahmen die Diebe mit, die Steuereinheit ließen sie zurück. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Drei Auto-Insassen erleiden Verletzungen Oyten. Nach einem Auffahrunfall auf dem Oyterdamm am Donnerstagnachmittag mussten drei Auto-Insassen mit leichten Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Ein 53-jähriger Bremer hatte zu spät erkannt, dass eine 33-jährige Autofahrerin aus Ottersberg am Fahrbahnrand angehalten hatte. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Schaden. Die Höhe wird mit rund 11.000 Euro angegeben. Die 33-Jährige, ihre 14-jährige Tochter sowie ein 40-jähriger Mitfahrer erlitten Verletzungen.

Schlägerei am Busbahnhof - Polizei sucht Zeugen Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck sucht nach den Zeugen einer Schlägerei, die sich am Donnerstagmittag im Bereich des Busbahnhofes ereignet hat. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten haben drei junge Männer auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und eine Glasflasche nach ihm geworfen. Der Fahrgast eines Linienbusses hatte den Vorfall beobachtet und über Notruf die Polizei verständigt. Im Nahbereich des Busbahnhofes konnten Streifenbeamte das an der Hand verletzte Opfer sowie einen 17-Jährigen antreffen, der als dringend tatverdächtig gilt, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Zu den Mittätern gibt es bislang keine näheren Informationen. Deswegen werden Zeugen des Vorfalles, der sich gegen 13.20 Uhr zugetragen haben soll, gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 mit dem Polizeikommissariat Osterholz in Verbindung zu setzen.

Nasse Fahrbahn wird jungem Motorradfahrer zum Verhängnis Osterholz-Scharmbeck. Auf der vom Regen nassen Fahrbahn des Kreuzungsbereiches "Bremer Heerstraße"/"Garlstedter Straße" ist am Donnerstagmorgen ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad zu Fall gekommen. Der Jugendliche zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden.

Autos stoßen zusammen - Zwei Verletzte Lilienthal. Bei dem Zusammenstoß von zwei Autos an der Einmündung Kleinmoorer Dorfstraße/Kreisstraße 8 sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Als eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin aus der Kleinmoorer Dorfstraße auf die Kreisstraße in Richtung Osterholz-Scharmbeck abbog, übersah sie den Geländewagen eines in gleicher Richtung fahrenden 67-jährigen Bremers und seiner Frau, hinter denen noch ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhr. Durch den Zusammenprall zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Die Ehefrau des Bremers blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 22.000 Euro.

