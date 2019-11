Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Mittelstraße/ Aufmerksame Zeugen melden Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Aufmerksamen Zeugen hat eine Firma aus Lünen zu verdanken, dass sie nicht auf einem Unfallschaden sitzen bleibt. Die Zeugen hatten am Dienstag (19.11.) um 18.10 Uhr auf der Mittelstraße in Coesfeld beobachtet, wie ein Senior am Steuer eines in Dülmen zugelassenen Mercedes beim Ausparken einen anderen Wagen touchierte und weiter fuhr. Da die Zeugen der Polizei das Kennzeichen des Flüchtigen nannten, war eine Klärung der Unfallflucht ein Leichtes.

