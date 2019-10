Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Herbstferien in NRW - Wertvolle Tipps der Bundespolizei für Flugreisende

Dortmund - Essen - Bochum - Hagen - Gelsenkirchen - Recklinghausen (ots)

Wenn morgen ( 11.10.2019) der letzte Schultag endet, beginnen die Herbstferien in Nordrhein Westfalen. Damit die Freude auf den anstehenden Urlaub nicht schon am Flughafen endet, gibt die Bundespolizei wertvolle Tipps für die Reise an den Urlaubsort.

Bitte denken Sie bei Flugreisen an ihre Ausweisdokumente und achten Sie darauf, dass Ihr Ausweisdokument nicht abgelaufen ist. Sollte dies doch der Fall sein, muss ihre Urlaubsreise damit nicht beendet sein. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Bundespolizei Passersatzdokumente ausstellen. Diesen kostenpflichtigen Service bietet die Bundespolizei auch am Flughafen Dortmund an.

Trotzdem ist es immer besser und erspart ihnen viel Stress- und Ärger, wenn Sie die Gültigkeit und Vollzähligkeit ihre Dokumente bereits vor Ihrer Urlaubsreise prüfen.

Folgende Tipps tragen zu einem entspannten Urlaubsbeginn bei:

- Bei Auslandsreisen, auch innerhalb der Europäischen Union, gilt die Verpflichtung, ein Grenzübertrittsdokument mitzuführen. - Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Reisedokumente noch gültig sind. Die Bürgerbüros bzw. Ordnungsämter der Städte und Gemeinden beraten Sie gern. - Für bestimmte Staaten ist ein Reisepass oder gar ein Visum vorgeschrieben. - Erkundigen Sie sich vor Reiseantritt über die genauen Einreisevoraussetzung des jeweiligen Ziellandes! Genau Informationen über die Einreisevoraussetzungen in Ihrem Urlaubsland finden Sie auch auf der Homepage des Auswärtigen Amtes - Auch Kinder benötigen Reisedokumente

Die Bundespolizei wünscht Ihnen einen erholsamen Urlaub!

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell