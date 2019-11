Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmmerich - Firmeneinbruch

Emmerich (ots)

Unbekannte haben aus den Räumen einer Firma auf der Straße An der Schleuse offenbar in der Nacht zu Sonntag, 10.11.2019, ein Computer sowie eine Drohne inklusive Zubehör entwendet. Ein Mitarbeiter hatte am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr die Firma aufgesucht, um Arbeiten vorzubereiten. Hierbei stellte er den Diebstahl fest. Wie der oder Täter in das Gebäude gelangt sind, ist derzeit abschließend nicht zu klaren. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

