Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter versuchen zwei Türen aufzuhebeln

Weeze (ots)

Am Samstag (09. November 2019) zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Haustür und die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Alte Jülicher Straße aufzuhebeln. Sie scheiterten an beiden Türen und flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02832 1080. (as)

