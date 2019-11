Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Gaststätte/ Täter brechen Automaten auf

Kleve (ots)

Am Freitag (08. November 2019) zwischen 01.00 Uhr und 08.40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür einer Gaststätte an der Gasthausstraße unerlaubt Zutritt. Gewaltsam öffneten sie dort zwei Spielautomaten und die Kasse es Lokals. Mit dem entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell