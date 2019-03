Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Verletzte und hoher Sachschaden - Velbert - 1903052

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag des 07.03.2019, gegen 10:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Rottberger Straße/ Hefel/ Ludscheidtstraße in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten und ca. 10.000 Euro Sachschaden. Eine 40-jährige Renault-Fahrerin war mit ihrem Twingo auf der Straße Hefel unterwegs und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich in Richtung Essen geradeaus zu passieren. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten weißen Mercedes Sprinter eines 56-jährigen Dortmunders, der mit seinem Transporter den Kreuzungsbereich über die Rottberger Straße in Richtung Ludscheidtstraße passierte und prallte frontal gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Renault auf den Grünstreifen und blieb dort stehen. Zwei Insassen des Renault-Twingo, eine 56-jährige Frau sowie ein 60-jähriger Mann, erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide verließen das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung eigenverantwortlich. Der 56-jährige Sprinter-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Er begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und anschließend abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich ca. zwei Stunden gesperrt werden.

Kreispolizeibehörde Mettmann

