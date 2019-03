Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder gleichen Papiercontainer in Brand gesetzt - Velbert - 1903051

Mettmann (ots)

Bereits zum wiederholten Mal in den vergangenen Wochen (siehe dazu auch unsere Pressemitteilungen / ots 1902078 v. 13.02.2019 und 1903003 vom 01.03.2019) waren Feuerwehr und Polizei im Velberter Ortsteil Langenberg an der Hauptstraße im Einsatz, weil dort in Höhe des Hauses Nr. 127 erneut ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter den gleichen Altpapiersammelcontainer in Brand setzten.

So auch wieder am heutigen Freitagmorgen des 08.03.2019, gegen 06.20 Uhr, als dort bemerkt wurde, dass wieder einer von mehreren Containern in Vollbrand stand. Dabei handelte es sich um den gleichen Container, dessen Inhalt schon vor wenigen Tagen brannte. Wieder konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, damit aber erneut nicht verhindern, dass der Inhalt des Containers unbrauchbar wurde. Der Sachschaden am Metallcontainer ist nicht zu beziffern, da es sich tatsächlich um den gleichen Sammelbehälter handelt, der schon mehrmals in Brand stand.

Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde auch das Feuer am heutigen 08.03.2019 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt. Konkrete Hinweise auf einen oder mehrere bestimmte Täter gibt es aktuell aber immer noch nicht. Die Velberter Polizei leitete ein weiteres Strafverfahren wegen einer Sachbeschädigung mit Feuer ein und veranlasste weitere Ermittlungen dazu. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

