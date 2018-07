POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Küchenbrand

Aalen (ots) - Backnang: Vorfahrt missachtet

Am Freitag, gegen 18.30 Uhr, fuhr der 54 Jahre alte Lenker eines Mercedes aus einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Sulzbacher Straße ein. Hierbei übersah er eine auf der Sulzbacher Straße fahrende 23jährige Mazda-Lenkerin und stieß mit dieser zusammen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Fellbach: Radfahrer stürzt alleinbeteiligt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 79 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz in der Straße "Unterer Münstergrund". Diese hatte er am Freitag, gegen 11.43 Uhr, befahren, als ihm schwindelig wurde und er daraufhin alleinbeteiligt zu Fall kam.

Fellbach: Küchenbrand schnell gelöscht

Rauch aus dem 2. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Rosensteinstraße entpuppte sich am Freitag, gegen 14.04 Uhr, als brennende Geschirrtücher. Diese waren in Brand geraten, da das auf dem eingeschalteten Herd stehende Essen vom 31jährigen Mieter vergessen wurde, wegzustellen. Die anrückende Feuerwehr Fellbach - drei Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte - musste zunächst die Wohnungstür öffnen und konnte danach das Feuer mit Wasser aus dem Wasserhahn schnell löschen. Außer den in Mitleidenschaft gezogenen Geschirrtüchern, entstand kein Schaden.

Korb: Pkw angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 09.00 und 11.30 Uhr, wurde ein in der Maybachstraße am Straßenrand geparkter Fiat Ritmo mit historischem Kennzeichen von einem bislang unbekannten Lenker eines gelben Kraftfahrzeugs beschädigt. Durch den Unfall entstand an dem Fiat ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/950-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Telefon: +49 (0)7511 950-0-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell