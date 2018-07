POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Vermisstensuche, Verkehrsunfälle, Brand

Aalen (ots) - Bühlerzell: Suchmaßnahmen nach vermisstem Mann erfolgreich

Am Freitagabend, gegen 21.52 Uhr, wurde ein 78 Jahre alter Mann als vermisst gemeldet. Die Suche unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, der Feuerwehr Bühlerzell, welche mit 20 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort war, sowie der Rettungshundestaffel Schwäbisch Gmünd, führte am Samstag, gegen 03.10 Uhr, zum Auffinden des Mannes durch Feuerwehrkräfte. Der Gesuchte lag zwischen Kammerstatt und Holenstein neben einem Feldweg schlafend auf einer Wiese und war leicht unterkühlt.

Schwäbisch Hall: Rückwärts gegen Auto gerollt

Der 48 Jahre alte Lenker eines Peugeot wollte am Freitag, gegen 10.45 Uhr, auf einem abschüssigen Parkplatz in der Marktstraße rückwärts ausparken. Hierbei rollte sein Auto gegen einen geparkten VW Passat. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Wolpertshausen: Omnibus und Traktorgespann kollidieren

Ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro entstand, als am Freitag, gegen 18.35 Uhr, ein Linienbus und ein Traktor mit Anhänger zusammenstießen. Der 39 Jahre alte Omnibus-Lenker hatte die K 2667 in Richtung Unterscheffach befahren, als ihm in einer Linkskurve das Traktorgespann eines 23jährigen Lenkers entgegenkam. Aufgrund der der beengten Straßenverhältnisse kam es daraufhin zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der keine Personen zu Schaden kamen. Der Bus war mit 12 Fahrgästen besetzt.

Oberrot: Brand in Holzwerk

Am Freitag, gegen 16.50 Uhr, kam es in einer holzverarbeitenden Firma in der Eugen-Klenk-Straße zu einem Brand. Ursache war vermutlich ein verklemmtes Brett in einer Hobelmaschine, wodurch sich Holzspäne durch die entstandene Reibungshitze entzündeten und in Brand gerieten. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Oberrot und die Abteilung Hausen war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.

