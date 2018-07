POL-AA: Rens-Murr-Kreis: Exhibitionist, Schmierereien, Einbruch, Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots) - Murrhardt: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstag wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Fritz-Schweizer-Straße zwischen 13:00 Uhr und 16.30 Uhr eine silberfarbene Daimler C-Klasse eines 47-Jährigen von dem grünen Fahrzeug eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers touchiert. An dem Daimler entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Murrhardt unter Telefon 07192 5313 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Mann entblößt sich im Bus vor Fahrgästen

Im Bus der Linie 244 von Schornbach nach Berglen entblößte sich am Freitag gegen 12:40 Uhr ein ca. 25 Jahre alter Mann gegenüber den Fahrgästen, darunter etlichen Kindern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter Telefon 07151 950-0 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: Schmierereien

Von Donnerstag auf Freitag besudelte ein Unbekannter beim Remstalgymnasium und der Reinhold-Nägele-Realschule zahlreiche Scheiben, Wände, Türen und Pfosten mit schwarzem und rotem Filzstift. Er brachte dabei verschiedene Schriftzüge und Zahlen an. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Schmierfinken nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter Telefon 07151/65061 entgegen.

Waiblingen: Zu flott unterwegs

Ein 19-Jähriger war am Freitagmorgen auf der B14 in Richtung Stuttgart wohl zu flott unterwegs. Der junge Mann verlor gegen 5.30 Uhr aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über seinem Golf und prallte in der Folge gegen die Schutzplanken. Dabei entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Waiblingen: Einbruch

In der Nacht auf Donnerstag wurde in einen Imbiss in der Sandwiesenstraße eingebrochen. Der Dieb entwendete im Schankraum vorgefundenes Bargeld und richtete zudem Sachschaden von rund hundert Euro an. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Diebstahl

Ein Dieb entwendete am Freitagmorgen einen vor einem Laden in der Mühltorstraße abgestellten braunen Karton, indem sich Tabakwaren sowie Zeitschriften im Wert von rund 700 Euro befanden. Hinweise auf den Dieb erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940.

Winnenden: Gegen Schutzplanken

An der Auffahrt Winnenden zur B14 kam eine 20-Jährige am Freitagvormittag mit ihrem Mercedes von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanken. Hierdurch verursachte sie gegen 10.20 Uhr Sachschaden von rund 6000 Euro.

