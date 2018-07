POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Diebstahl, Raub auf Straße, gefährliche Körperverletzung, Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Aalen: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 18.00 und 18.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines in der Daimlerstraße in der dortigen Tiefgarage des Kauflandes geparkten BMW. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/524-150, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter machen können, sich zu melden.

Aalen: Motorrad gestohlen - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 02.30 und 03.00 Uhr, ein in einem Hof in der Elisabethenstraße abgestelltes und mittels Lenkerschloss gesichertes Motorrad. Hierbei handelt es sich um eine BMW S1000R, Farbe weiß und blau, amtliches Kennzeichen AA-S 374. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verbleib des Kraftrades machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/524-150, zu melden.

Bopfingen: Nach Besuch der Ipfmesse geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Am Samstag, gegen 01.10 Uhr, wurde ein 18 Jahre alter Mann in der Lindenstraße von zwei Tätern aus einer fünfköpfigen Gruppe, welche das Festgelände verlassen hatte, angegangen. Die Täter schlugen diesem von hinten auf den Kopf und anschließend ins Gesicht. Danach wurde er am Hals gepackt, worauf der 16jährige Bruder des Geschlagenen diesem zu Hilfe eilte. Auch dieser wurde von den Tätern ins Gesicht geschlagen. Erst als eine 17jährige Jugendliche dazwischen ging, ließen die Täter von den beiden Geschädigten ab und liefen zurück in Richtung Festplatz. Den beiden Geschädigten wurden eine Geldbörse, ein je ein Smartphone und eine Armbanduhr entwendet. Beide wurden leicht verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Männlich, ca. 180-190 cm groß, 18-20 Jahre alt, muskulös, sportliche Figur. Blonde, kurz bis mittellange nach rechts gekämmte Haare, bekleidet mit kurzer Lederhose ohne Träger, lila-weiß kleinkariertem Hemd. 2. Täter: Männlich, ca. 170-180 cm groß, dunkelblondes, kurzes Haar, normale Statur, trug Lederhose ohne Träger.

Das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, sich zu melden.

Bopfingen: Gefährliche Körperverletzung - Zeugensuche

Am Freitag, gegen 23,15 Uhr, kam es in der Jahnstraße auf der Ipfmesse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, welche zwei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren schlichten wollten. Hierbei wurden sie von einer jungen Frau, welche neben den Streithähnen gestanden hatte, unvermittelt mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin rannten die beiden Streithähne und die junge Frau in Richtung Ipf davon. Die Täterin soll 16 - 18 Jahre alt gewesen sein, war ca. 160 cm groß, hatte braune, längere, glatte Haare und war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet.

Das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, sich zu melden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Die 30 Jahre alte Lenkerin eines VW fuhr am Freitag, gegen 18.00 Uhr, aus ihrer Hofeinfahrt auf die Mittelhofstraße ein. Dabei übersah sie den auf der Mittelhofstraße fahrenden BMW eines 45jährigen Fahrers und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden wird mit 4.500 Euro beziffert.

Spraitbach: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Die 45 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf befuhr am Freitag, um 14.00 Uhr, die Höniger Straße in ortsauswärtiger Richtung. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass vor ihr zwei Autos verkehrsbedingt angehalten hatten, weshalb sie auf den Dacia einer 45jähigen Lenkerin auffuhr. Der Dacia wurde dadurch auf den vor diesem Sachbeschdigung, Verstehenden Audi eines 49jährigen Lenkers geschoben. Sowohl die Dacia-Lenkerin als auch der Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Telefon: +49 (0)7151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell