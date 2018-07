POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter Mercedes-Fahrer streift beim Vorbeifahren Skoda und entfernt sich - Weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagmorgen gegen 8:45 Uhr geflüchtet, nachdem er in der Pumpwerkstraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Zeugen beobachteten, wie der Unbekannte die Pumpwerkstraße in Richtung Mittelstraße entlang fuhr, plötzlich nach rechts abkam und am Fahrbahnrand einen geparkten Skoda streifte. Ohne anzuhalten, fuhr der Unbekannte mit seinem schwarzen Mercedes weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Laut Aussage der Zeugen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Mercedes ML gehandelt haben. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

