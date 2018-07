POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim - Diebstahl von Zaunelementen - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch um 07:45 Uhr befuhr eine 47-jährige Lenkerin eines PKW Renault Megane die Wittauer Straße in Richtung Crailsheim. Kurz vor dem dortigen Häckselplatz wurde der Renault von einem PKW Daimler-Benz einer 50-jährigen Fahrerin überholt. Nach dem Überholvorgang scherte die Mercedes-Fahrerin allerdings zu früh wieder ein und streifte den Renault im Frontbereich. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1000 Euro.

Vellberg: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen 23:30 Uhr am Montag und 15:00 Uhr am Dienstag wurde mit einem Stein ein Fenster an einem Vereinsheim im Geissholz eingeworfen. Anschließend drang eine bislang unbekannte Person, mit Hilfe einer vor Ort befindlichen Leiter, über das Fenster in das Gebäude ein. Im Vereinsheim wurden einige Schranktüren hinter der Theke und in der Küche geöffnet, ohne etwas zu entwenden. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Michelfeld: Diebstahl von Zaunelementen

Von einer Baustelle in der Daimlerstraße wurden zwischen Montag und Freitag vergangener Woche insgesamt etwa 60 Stabgitterzaunelemente in der Größe von jeweils 2,50 x 1,60 m entwendet. Die Elemente waren auf Paletten gelagert und konnten nur mit technischem Gerät abtransportiert werden. Der Zaun ist feuerverzinkt und hat einen Gesamtwert von etwa 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Am Kreisverkehr aufgefahren

Am Kreisverkehr, auf Höhe einer Tankstelle in der Bühlerstraße, fuhr am Mittwoch um 07:10 Uhr ein 32-jähriger Fiat-Fahrer aus Unachtsamkeit auf einen davor verkehrsbedingt abbremsenden PKW Hyundai auf. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Kirchstraße kollidierte am Mittwoch um 09:20 Uhr eine 53-jährige Lenkerin eines Ford Focus mit einem Toyota Verso einer 31-Jährigen, welche verkehrsbedingt auf der Straße anhalten musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Gaildorf: Gegenverkehr beim Überholen

Am Mittwoch um kurz vor 07:30 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem PKW Audi A6, als zweites Fahrzeug hinter einem Sattelzug, die B19 von Ottendorf in Richtung Westheim. Unmittelbar nach dem vorausfahrenden PKW setzte auch der Audi-Fahrer zum Überholen des Sattelzuges an. Während es dem ersten Fahrzeug problemlos gelang, an dem Sattelzug vorbei zu kommen, missglückte der Überholversuch des Audi-Fahrers. Eine entgegenkommende 59-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte dies und bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Erst in dem Moment realisierte der Audi-Fahrer die Situation und versuchte sein Fahrzeug mittels einer eingeleiteten Vollbremsung abzubremsen, was jedoch misslang. Der Audi kollidierte frontal mit dem Hyundai. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

