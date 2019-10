Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Schulzentrum in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 16.10.2019, gegen 04:00 Uhr, in das Gebäude eines Schulzentrums im Stubbenweg ein. Vermutlich aufgrund des Auslösens einer Alarmanlage verließen die Täter im Anschluss direkt die Räumlichkeiten. Zu Entwendungen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

