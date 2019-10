Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Kiosk in Nordenham+++Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch das Beschädigen einer Fensterscheibe, und anschließende Hereingreifen in das beschädigte Fenster, entwendete ein bislang unbekannter Täter am Montag, 14.10.2019, gegen 23:53 Uhr, Gegenstände aus einem Kiosk an der Straße "An der Hörne" im Ortsteil Blexen. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der mutmaßlich männliche Täter mit einem Fahrrad. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen, die zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell