Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pedelec-Fahrer wird bei einem Verkehrsunfall in Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 15.10.19, 15.40 Uhr, befuhr ein 43jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Wesermarsch die Straße Hinterm Reiherholz in Richtung Linteler Straße. An der Einmündung übersah er einen bevorrechtigten 70jährigen Pedelec-Fahrer aus der Gemeinde Hude. Der Radfahrer verletzte sich leicht, die Sachschäden waren gering.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell