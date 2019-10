Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 16. Oktober 2019, 06:52 Uhr, auf der B212 in Brake ereignet hat.

Ein 21-jähriger Mann aus Brake befuhr die B212 in Richtung Süden. Zwischen dem 'Golzwarder Kreuz' und der Einmündung zur Weserstraße beabsichtigte er, einen Pkw und einen Lkw zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte auch der Fahrer des Pkws aus, um den Lkw zu überholen. Dadurch wurde der 21-Jährige zu einem Brems-und Ausweichmanöver gezwungen. Er kam mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandenen Schäden wurden auf 5.000 Euro beziffert.

Der Fahrer des zweiten Pkws setzte seine Fahrt in der Folge fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen Kombi älteren Baujahrs von VW gehandelt haben. Zeugen oder der Fahrer selbst werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1229617).

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell