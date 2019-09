Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Hollage

Wallenhorst (ots)

Unbekannte Täter gelangten zwischen Donnerstagnachmittag (17.40 Uhr) und Freitagnachmittag (15 Uhr) im Hollager Industriegebiet an der Hansastraße auf ein umzäuntes Grundstück und brachen in das dortige Wohnhaus ein. Aus dem Haus entwendeten die Einbrecher Schuhe, Taschen und Parfum. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Hollage/ Hansastraße nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461 915300 entgegen.

