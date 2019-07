Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trunkenheitsfahrt mit Roller

Müden (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 47jähriger Müdener mit seinem KKR in Müden angehalten. Bei der Befragung fiel den Beamten sofort deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3 Promille. Einen Führerschein konnte der 47jährige nicht vorweisen. Er gab an, dass er aufgrund seines Alters keine Prüfbescheinigung für das Kraftfahrzeug benötige. Durch die Beamten des PK Meinersen wurde ihm dann mitgeteilt, dass diese Regelung für sein Alter nicht zutreffend sei und das er kein Mofa bis 25 km/h sondern ein führerscheinpflichtiges KKR bis 45 führen würde. Der 47 jährige wurde dann zur Blutentnahme in das Klinikum verbracht. Die Einleitung der Strafverfahren wurden ihm bekannt gegeben.

