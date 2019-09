Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebstahl aus schwarzem Audi A 4

Osnabrück (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstagmorgen, gegen 04.15 Uhr, einen schwarzen Audi A4 aufgebrochen und Bargeld aus dem Pkw gestohlen. Das Auto war im Erdgeschoß des MHO Parkhauses abgestellt. Eine Zeugin hat den Täter (ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet) vermutlich bei der Tatausführung gestört, denn er flüchtete mit einem älteren Fahrrad in Richtung Kollegienwall. Der junge Mann trug etwas Weißes auf dem Kopf. Hinweise zu dem Dieb bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115.

