POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzugmaschine kollidiert in Nachtbaustelle im Bereich Groß Ippener gegen Leitplanke +++ Vollsperrung im Rahmen der Bergungsmaßnahmen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16.10.2019, 03:05 Uhr, kam ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzuges aus Bremen mit seiner Zugmaschine beim Befahren der Autobahn 1 in der Gemarkung Groß Ippener, Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn aufgrund einer Nachtbaustelle auf den Überholfahrstreifen begrenzt. Die Sattelzugmaschine kollidierte mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Zudem fuhr sich die Sattelzugmaschine in der Berme fest. Zur Bergung des Sattelzuges musste die Autobahn 1, zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen Nord, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr voll gesperrt werden. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

