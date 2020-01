Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Versammlungen in Mainz legen Innenstadt nicht lahm - Verkehr im Umland stärker betroffen

Mainz (ots)

Freitag, 17. Januar 2020

Erwartungsgemäß sind aus polizeilicher Sicht, die Auswirkungen auf den Verkehr in der Mainzer Innenstadt, in Zusammenhang mit Versammlungen am Freitagnachmittag, nur zeitlich begrenzt zu spüren gewesen. Um 10:45 Uhr setzte sich die erste Versammlung mit bis zu 400 Teilnehmern am Haupteingang der Universität in der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Gutenbergplatz in Bewegung. Die ca. 400 Teilnehmer trafen dort gegen 12:00 Uhr, zum planmäßigen Beginn der Versammlung der "Fridays for Future" - Bewegung ein. Gegen 13:28 Uhr setzten sich ca. 9000 Teilnehmer zu einem Aufzug über die Rheinstraße, Kaiserstraße, Binger Straße, Große Langgasse zurück zum Gutenbergplatz in Bewegung. Sie treffen dort wieder gegen 15:20 Uhr ein. Gegen 16:00 Uhr wird die Versammlung beendet. Die Polizei Mainz sperrte hierzu nur die direkt betroffenen Straßen. Verkehrsbeeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer waren daher immer nur kurzfristig zu ertragen.

Während die Versammlung auf dem Gutenbergplatz verweilt, werden dort insgesamt drei Rauchtöpfe gezündet. Das Zünden dieser, farbigen Rauch, verursachenden Feuerwerksartikel, stellt Straftaten nach dem Sprengstoffgesetz dar. Während des Aufzugs vermummen sich mehrere Personen aus einer zehn-köpfigen Splittergruppe und skandieren "All Cops are Bastards". Kurze Zeit nach Passieren des Aufzugs kann an der Tür der Stadtbibliothek ein frisches Graffiti mit dem Logo von "Extinction Rebellion" in roter Farbe festgestellt werden. Ebenfalls in roter Farbe sind bereits am frühen Morgen, aufgesprühte Schriftzüge am Sitz der CDU RLP in der Rheinstraße und an einem Privathaus in der Nähe der Großen Langgasse festgestellt worden. In allen Fällen werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Versammlung der Landwirte zum Thema "Land schafft Verbindungen" mit ca. 800 Traktoren im Bereich des Mainzer Umlands und Rheinhessens läuft während der Fertigung dieser Pressemeldung noch. Die Landwirte fahren dabei mit ihren Fahrzeugen in einer großen Schleife zwischen Nieder-Olm und dem Sitz des ZDF auf dem Lerchenberg vorbei. Unter diesen Traktoren sind auch 70 Fahrzeuge aus Hessen, welche über die Theodor-Heuss-Brücke nach Mainz gefahren sind. Diese sind störungsfrei durch Einsatzkräfte der Polizei Mainz zum Lerchenberg geleitet worden. Während der Demo der Traktoren ist es im Bereich der L 401 und rundum den Lerchenberg, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Nach dem Ende der Kolonnenfahrt nehmen Teile der Versammlungsteilnehmer noch an einer Veranstaltung in Nieder-Olm teil. Mit Beeinträchtigungen des Verkehrs wird nach dem Ende dieser Veranstaltung, am späten Abend, nicht mehr gerechnet.

