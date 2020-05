POL-AUR: Friedeburg - Auto aufgebrochen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In Friedeburg wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Auto aufgebrochen. Unbekannte schlugen zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, die Scheibe eines Audi S5 ein und entwendeten unter anderem einen Rucksack vom Beifahrersitz. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Bürgermeister-Eggers-Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

