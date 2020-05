Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Juist - Brand in Bildungseinrichtung

Juist - Brand in Bildungseinrichtung

Auf Juist hat es in der Nacht zu Freitag in einer Jugendbildungseinrichtung gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einem Veranstaltungsraum in der Bildungsstätte an der Flugplatzstraße zu einem Feuer. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.45 Uhr alarmiert. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

