Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Kiosk der Schule

Vinningen (ots)

Am vergangenen Samstag verließen die letzten Besucher gegen 13:00 Uhr den Tag der offenen Tür der Konrad-Adenauer-Schule. Am Montagmorgen wurde um 06:50 Uhr festgestellt, dass über das Wochenende in den Kiosk der Schule eingebrochen worden war. Das Fenster war ausgehebelt und abgestellt worden. Es wurden mehrere Pakete Schokoriegel, mehrere Kartons mit Kaba und ca. 30 Pakete mit Würstchen entwendet. Außerdem stillten die unbekannten Täter vor Ort ihren Hunger, weil offensichtlich die Mikrowelle benutzt worden war und zwei Teller mit Resten von Ketchup auf dem Tisch standen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

