POL-H: Zeugen bemerken Einbruchsversuch in Cafe & Bar in Misburg-Nord

Am Sonntagabend (13.10.2019, gegen 22:20 Uhr) haben aufmerksame Zeugen am Knauerweg einen Mann bemerkt, der offenbar versucht hat, in eine Gaststätte einzubrechen.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann zunächst auf ein Grundstück an der Buchholzer Straße geflüchtet, wo er gestellt werden konnte. Dabei ließ der 38-jährige Hannoveraner ein Brecheisen fallen und ließ sich widerstandlos festnehmen.

Er wurde heute nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover entlassen.

Die Polizei prüft aktuell Zusammenhänge mit weiteren Gewerbeeinbrüchen aus der jüngsten Vergangenheit. schw, has

