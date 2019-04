Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190429.3 Tielenhemme: Alkoholisierte Autofahrt endet mit Verkehrsunfallflucht...

Tielenhemme (ots)

Am Samstagnachmittag ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in Tielenhemme gekommen. Ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und flüchtete zu Fuß.

Gegen 16.30 Uhr war der alkoholisierte Autofahrer aus dem Kreis Dithmarschen in einem Pkw auf der Straße Eiderdeich unterwegs und verlor vermutlich aufgrund seines alkoholisierten Zustands die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet von der Fahrbahn ab und kam kurz darauf im Straßengraben zum Stillstand. Dort verließ der Unfallverursacher den VW Passat und flüchtete zu Fuß in Richtung Wohnanschrift. Dort trafen ihn die Polizisten an, nachdem ein Zeugenhinweis auf die Spur des vermeintlichen Fahrers führte. Bei ihm nahmen die Ordnungshüter Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde. Wie sich später herausstellte, war der Pkw durch Diebstahl abhanden gekommen und mit einem falschen amtlichen Kennzeichen versehen worden. Zudem konnte der Unfallverursacher keinen Führerschein vorlegen.

Der 23-jährige Beschuldigte wird sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses von Alkohol und wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Maike Pickert

