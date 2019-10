Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Tageswohnungseinbruch mit Täterkontakt

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmorgen klingelte es gegen 09:30 Uhr mehrfach in einem Einfamilienhaus in der Arnold-Schönberg-Straße. Offensichtlich wollte man aber nur feststellen, ob jemand zu Hause ist. Noch bevor die Tür geöffnet werden konnte, nahmen die Bewohner, ein älteres Ehepaar, Geräusche am Wohnzimmerfenster wahr. Der Hausbesitzer erkannte zwei am Fenster hantierende Jugendliche und klopfte von innen an die Scheibe. Daraufhin riefen diese zu einer nicht sichtbaren, dritten Person: "Schnell weg!" Sie rannten in Richtung der Straße. Es konnte nur ein Täter beschrieben werden: 14 bis 15 Jahre alt, ca. 1,65m groß, südländisches Aussehen, längliches Gesicht, kein Bart, keine Brille, mit Zipfelmütze, hohe Stimme (vor Stimmbruch). Das Fenster weist einen Hebelschaden in Höhe von circa 2000 Euro auf. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

