Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Weniger Einsätze am Himmelfahrtstag

Aurich/Wittmund (ots)

Weniger Einsätze am Himmelfahrtstag

Der Himmelfahrtstag ist aus polizeilicher Sicht in den Landkreisen Aurich und Wittmund ruhig verlaufen. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund mussten am diesjährigen "Vatertag" zu erheblich weniger Einsätzen ausrücken als in den Jahren zuvor.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie waren größere Veranstaltungen untersagt und der Alkoholausschank an dem Feiertag beschränkt worden. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierte im Laufe des Tages im öffentlichen Raum diverse Gruppen mit Fahrrädern und Bollerwagen. Es wurden vier Ordnungswidrigkeitenverfahren auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes eingeleitet und zehn Platzverweise ausgesprochen. Insgesamt wurden am "Vatertag" acht Strafverfahren eingeleitet, darunter vier wegen Körperverletzung, drei wegen Sachbeschädigung und ein Verfahren wegen Beleidigung. Darüber hinaus wurden 14 Ermittlungsverfahren wegen Ruhestörung eingeleitet.

Grundsätzlich sind die Kontrollen und Maßnahmen der Polizei mit viel Verständnis und Zustimmung in der Bevölkerung angenommen worden.

Im vergangenen Jahr waren am Himmelfahrtstag insbesondere im Zusammenhang mit größeren Menschenansammlungen und vielen stark alkoholisierten Personen 71 Strafanzeigen gefertigt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell