Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zwei Autofahrer mit verbotenen Waffen erwischt

Uhyst (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer aus Polen hatte am 9. November 2019 während seiner Kontrolle um 15:15 Uhr durch Bundespolizisten auf der Autobahn 4 bei Uhyst ein nicht zugelassenes Pfefferspray dabei. Bei einem 30-jährigen polnischen Autofahrer waren es am 10.11.2019 um 14:45 Uhr, ebenfalls bei Uhyst, zwei Schlagringe. In beiden Fällen handelt es sich beim Führen dieser Gegenstände um eine Straftat nach dem Waffengesetz. Sie wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren gegen die beiden Autofahrer eingeleitet.

