POL-AUR: Aurich - Werkzeuge aus Rohbau gestohlen; Aurich - Gemeindehaus beschädigt; Großefehn - Rollerfahrer verletzt; Aurich - Radfahrerin angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende in Aurich Werkzeuge von einer Baustelle gestohlen. In dem Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Von-Frerichs-Straße und entwendeten unter anderem zwei Leitern. Die Polizei bittet Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Gemeindehaus beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung ist es zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 9.40 Uhr, in Aurich in der Straße An der Johanniskirche gekommen. Unbekannte beschädigten nach bisherigem Erkenntnisstand mehrere Scheiben des Gemeindehauses. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Rollerfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn ist ein 17 Jahre alter Rollerfahrer leicht verletzt worden. Der 17-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr auf der Kanalstraße Süd, als ihm eine 82 Jahre alte Frau mit einem VW Polo entgegenkam. Die Autofahrerin wollte nach links abbiegen und übersah dabei den 17-Jährigen. Das Auto erfasste den Roller am Heck, wodurch der 17-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Aurich - Radfahrerin angefahren

Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Aurich angefahren worden. Ein 70 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 16 Uhr mit einem Anhänger auf der Großen Mühlenwallstraße in Fahrtrichtung Emden. In Höhe Hoheberger Weg missachtete er nach bisherigem Erkenntnisstand an der dortigen Ampel das Rotlicht und stieß mit einer 68 Jahre alten Radfahrerin zusammen, die bei Grün die Straße überquerte. Sie wurde von dem Anhänger des VW erfasst und leicht verletzt.

