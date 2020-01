Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Frisiertes Mofa und Drogen im Straßenverkehr

Tuttlingen (ots)

Ein ungewöhnlich schnell fahrender, 16-jähriger Jugendlicher mit einer Sozia auf einem Mofa fiel der Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Tuttlingen am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Daimlerstraße im Gewerbegebiet Nord auf. Die Überprüfung des Jugendlichen und seines Fahrzeuges führte zum Ergebnis, dass das Mofa durch eine technische Veränderung in der Lage war, doppelt so schnell zu fahren als vorgesehen und erlaubt. Abgesehen von der Tatsache, dass der jugendliche Tatverdächtige nicht im Besitz einer für das Führen des frisierten Mofas erforderlich werdenden Fahrerlaubnis ist, stellten die Polizeibeamten im Rahmen der Überprüfung fest, dass der Jugendliche zusätzlich unter dem Einfluss eines Betäubungsmittelkonsums stand, weshalb ihm zur beweissicheren Feststellung des Grades der Beeinflussung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell