FW-MG: Veilchendienstag feiern - aber "mit Sicherheit"!

Mönchengladbach-Innenstadt, 05.03.2019, 12:00 Uhr (ots)

"Gladbach blüht auf" unter diesem Motto werden am Veilchendienstag etwa 4350 Karnevalsfreunde durch die Innenstadt ziehen und viele Besucher nach Mönchengladbach locken. Damit alle ohne Probleme und vor allem sicher feiern können, stehen knapp 215 Helferinnen und Helfer der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit den örtlichen Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Malteser-Hilfsdienst (MHD) und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) für den VDZ bereit. Wenn ab 13.11 Uhr der närrische Lindwurm durch die Innenstadt zieht, werden unter der Leitung der Feuerwehr alle Hilfsorganisationen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um bei der größten Veranstaltung der Stadt Mönchengladbach eine optimale Versorgung von verletzten und hilfsbedürftigen Personen zu gewährleisten und das schon, sobald die Besucher in die Stadt strömen. Die Einsatzleitung der Feuerwehr auf dem Schulhof der Anton-Heinen Grundschule / Gymnasium "Am Geroweiher" (Balderichstraße) wird alle notwendigen Maßnahmen planen und koordinieren. 13 Unfall-Hilfsstellen werden entlang des Zugweges eingerichtet. 3 Notarzteinsatzfahrzeuge, 2 Notarztwagen, 6 Rettungs- und 7 Krankentransportwagen ermöglichen eine schnelle medizinische Versorgung. Die Feuerwehr wird ergänzend ein Einsatzfahrzeug für den Leitenden Notarzt (LNA) und ein Großfahrzeug mit zusätzlichem Material für den Rettungsdienst bereitstellen. Ein Notfallseelsorger wird ebenfalls in das Einsatzgeschehen eingebunden. Um im Notfall auch für die mitziehenden Tiere da zu sein, befindet sich auch ein Tierarzt unter den Hilfskräften. Für den Bereich Brandschutz ist der VDZ wie in jedem Jahr eine besondere Herausforderung. Läuft der Zug, ist die Innenstadt im Bereich des Zugweges "eingekesselt". Während dieser Zeit wird ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr den Brandschutz im "Innenkreis" verstärken. Das THW wird zusammen mit Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr schon am Vormittag mit den notwendigen Absperr- und Absicherungsmaßnahmen am Zugweg beginnen. Sie können beruhigt feiern, wir sind für Sie da! Und wenn es dann doch einmal brennt oder zu einem Unfall kommt: 112 - Ihre Feuerwehr. Hilfe aus einer Hand. Schnell und qualifiziert.

Einsatzleiter: Brandrat Josef Straetmans

