POL-WHV: Brand eines Transporters in einer Garage in Wilhelmshaven - unsachgemäße Schweißarbeiten verursachten den Brand

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Diebstagabend, 09.04.2019, kam es gegen 22 Uhr in der Adolfstraße zu einem Brand in einer Garage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden unsachgemäße Schweißarbeiten an einem Transporter durchgeführt. Die Fahrerkabine brannte total aus, außerdem wurde die Garage durch das Feuer stark beschädigt und als Teil des Mehrfamilienhauses vollständig zerstört. Bei dem Brand wurden vier Personen durch die Rauchgase leicht verletzt, die Ermittlungen dauern an.

