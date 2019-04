Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Unfallflucht im Wangerland - Polizei sucht einen Pkw VW Tuareg und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wangerland -horumersiel. Am Mittwochmorgen, 10.04.2019, kam es in der Goldstraße in der Zeit von 07:55 - 08:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Offenbar beim Vorbeifahren an einem Transporter mit Anhänger, der auf dem Parkstreifen der Goldstraße in Horumersiel, in Höhe des dortigen Eiscafes abgestellt war, wurde der linke Außenspiegel abgerissen und total beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen VW Tuareg handeln.

Der Verursacher bzw. Zeugen, die Auffälliges beobachten konnten, insbesondere Angaben zum flüchtenden Fahrzeug, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04463/269 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell