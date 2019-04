Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Bockhorn - ein Fahrzeugführer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Mittwochnachmittag, 10.04.2019, befuhr ein 57-Jähriger gegen 17.00 Uhr mit seinem PKW Opel aus Schortens die Hauptstraße in Grabstede. Er beabsichtigte auf ein Grundstück abzubiegen, was ein nachfolgender 24-Jähriger aus Bockhorn in seinem VW jedoch zu spät bemerkte und auf den Pkw Opel auffuhr.

Ein hinter dem 24-Jährigen fahrender 47-Jähriger aus Varel erkannte die Situation ebenfalls nicht und fuhr mit seinem PKW Audi auf die Fahrzeuge der beiden Vorausfahrenden. Der VW und der Audi waren durch die Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

