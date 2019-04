Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf einem Verbrauchermarktparkplatz in Jever - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Dienstag, 09.03.2019, wurde ein silberner VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße abgestellt. Nach dem Einkaufen stellte die Geschädigte fest, dass ihr Fahrzeug in der Zeit von 12:00 bis 13:10 Uhr an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt wurde (starke Delle mit dunkelgrüner Farbe). Der verantwortliche Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen, so dass die Polizei wegen einer Unfallflucht ermittelt.

Da der Parkplatz zur Mittagszeit stark frequentiert ist, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

