Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizeiinspektion Aurich

Wittmund bereitet sich auf Himmelfahrtstag vor

Aurich/Wittmund (ots)

Polizeiinspektion Aurich / Wittmund bereitet sich auf Himmelfahrtstag vor

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie erwartet die Polizeiinspektion Aurich / Wittmund einen einsatzreichen Donnerstag. Die Anzahl der im Dienst befindlichen Beamtinnen und Beamten wurde daher deutlich erhöht.

In den Jahren 2017 bis 2019 musste die Polizei am sogenannten "Vatertag" neben den sonstigen Einsätzen zusätzlich zu 312 (2017: 96 / 2018: 101 / 2019: 115) Einsätzen ausrücken. Dabei entfielen 45 Einsätze auf Ruhestörungen und Belästigungen, 78 Einsätze auf alkoholbedingte Streitigkeiten oder hilflose Personen und 189 Einsätze zu Straftaten wie Körperverletzungen, Diebstähle, Sexualdelikte und Sachbeschädigungen. Insbesondere bestimmte "Hotspots" im Zusammenhang mit größeren Menschenansammlungen und vielen stark alkoholisierten Personen mussten häufig angefahren werden.

Hier wird seitens der Polizei dieses Jahr eine deutlich geringere Anzahl von Einsätzen durch die Untersagung der größeren Veranstaltungen und die Begrenzung des Alkoholausschanks erwartet.

Dennoch werden bestimmte Bereiche, die immer wieder zu Ansammlungen von alkoholisierten Personengruppen führen, dieses Jahr besonders überwacht werden müssen.

Die Polizei empfiehlt daher zum Himmelfahrtstag insbesondere darauf zu achten, dass auch weiterhin keine Personengruppen mit Personen von mehr als zwei Hausständen im öffentlichen Raum zusammenkommen dürfen. Wer ungewollt in größere Personengruppen gerät, sollte diese verlassen. Bei Veranstaltungen auf privaten Grundstücken ist die Teilnehmerzahl ebenfalls begrenzt.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass in den Jahren 2017 bis 2019 allein am "Vatertag" insgesamt 55 Fahrräder in den Landkreisen Aurich und Wittmund entwendet worden sind. Oftmals wurde dabei die Alkoholisierung oder die Unachtsamkeit der Besitzer ausgenutzt. Bitte sichern Sie Ihre Fahrräder auch im Nahbereich Ihres Aufenthaltsortes. Das gilt auch für Handtaschen und Smartphones.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell